Москва, , 13:29 — REGNUM В Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Молодежная политика России: новые контуры и приоритеты». Эксперты зафиксировали тренд последних лет на содержательное изменение подхода к молодежной политике в России, обсудили полученные результаты в этой сфере и обозначили ее перспективы.

Молодые люди Дарья Драй, ИА REGNUM

Участниками дискуссии выступили генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, исполнительный директор Российского Движения Школьников Ирина Плещева, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов, управляющий директор фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова модерировала встречу.

«Еще несколько лет назад я считала тему российской молодежной политики очень противоречивой. Но за последние несколько лет ситуация изменилась, и я в восторге от нового качества и актуальности той молодежной политики, которая есть сейчас», — задала вектор дискуссии модератор.

О работе системы кадровых лифтов для молодежи на примере платформы «Россия — страна возможностей» рассказал Алексей Комиссаров. Спикер оспорил распространенное утверждение, согласно которому эта система в российском контексте работает недостаточно эффективно.

«Всегда есть какие-то сложности индивидуальные, региональные и прочие. Но то, что произошло за последние годы, ситуацию резко изменило. Здесь целый набор структур, организаций, людей, которые в эту работу активно включились — это образовательный центр «Сириус», Росмолодежь, общество «Знание», Российское движение школьников, проекты платформы «Россия — страна возможностей» и молодежные программы ОНФ», — отметил Алексей Комиссаров.

По словам эксперта, пул данных, среди которых и социологические опросы, и отзывы участников проектов, конкурсов и олимпиад платформы, и независимые рейтинги, в том числе международные, свидетельствует об эффективности работы кадрового лифта. В качестве одного из примеров был приведен «Глобальный рейтинг конкурентоспособности талантов» (GTCI), где в 2017 году Россия занимала 56-е место, а в 2021 году — уже 45.

«Наши конкурсанты говорят о том, что участие в проектах платформы позитивно сказалось на их жизни. По данным совместных с ВЦИОМ опросов, абсолютное большинство наших участников уверены в том, что в России у молодых людей есть возможность самореализоваться (93%), а 77% опрошенных убеждены, что могут реализовать себя в своих регионах. За 3,5 года работы в наших проектах приняли участие более 10 миллионов человек, а победителями и призерами стали свыше 38 500 конкурсантов. Год от года количество участников только увеличивается. Причем они представляют не только все регионы России — заявки приходили из 150 стран мира. Поэтому на вопрос о том, есть ли у российской молодежи возможности, я всегда отвечаю, что нужно приехать на наши мероприятия и увидеть широту этих возможностей своими глазами», — заключил Алексей Комиссаров.

Максим Древаль поделился результатами работы Российского общества «Знание», направленной на вовлечение молодежи в процесс получения знаний через систему новых просветительских проектов. Спикер подчеркнул, что при организации таких мероприятий важно слышать запрос молодежи, ориентироваться на него, а также обращать отдельное внимание на систему мотивации ребят.

«Помимо уникальных знаний, которые дают наши спикеры, они еще служат мотиваторами на успех и реализацию возможностей, заряжают этим ребят», — рассказал про принципы организации просветительских проектов эксперт.

Тезис о том, что в контексте реализации молодежной политики принципиально важно понимать запрос молодых людей, поддержала Ирина Плещёва. На примере Российского движения школьников она показала, как системная аналитическая работа позволяет фиксировать этот запрос и детально изучать его аспекты.

«Очень важно быть с ребятами в мейнстриме и делать совместные проекты, в основу которых ложатся их идеи», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что «сегодняшняя молодежная политика в России устроена совершенно иначе, чем десять лет назад, потому что представлена не просто институтами, а целыми агрегаторами возможностей».

Результатами системного подхода Федерального агентства по делам молодежи к реализации молодежной политики поделился Дамир Фаттахов. Эксперт констатировал, что подписание Президентом России Владимиром Путиным тематического федерального закона дало старт новому этапу развития государственной молодежной политики и позволило гармонизировать региональное законодательство. На новом этапе Росмолодежь запустила множество проектов, нацеленных на поддержку современных молодых людей. Как и предыдущие спикеры, во главу угла при реализации молодежной политики Дамир Фаттахов ставит общественный запрос. Он заметил, что «очень важно и нужно хорошо чувствовать и понимать запросы молодого человека, до кончиков пальцев знать свою целевую аудиторию и быть центром экспертизы по вопросам, волнующим молодежь». Особое внимание спикер обратил на важность разработки единого стандарта государственной молодежной политики по многим направлениям, включая, в частности, привязку количества учреждений молодежной политики к количеству молодых людей, проживающих на конкретных территориях.

С утверждением, что при принятии решений в сфере молодежной политики важно принимать во внимание интересы и потребности современных молодых людей, согласился и Артем Метелев, которого эксперты ЭИСИ причисляют к депутатам новой волны.

«Путь молодого человека от 14 до 35 — это желание жить в государстве «без барьеров» по примеру системы Госуслуг или Сбербанка, то есть простого и понятного взаимодействия во всех сферах», — подчеркнул он.

Отслеживание этого пути и снятие возникающих на нем препятствий — задача, которую решают субъекты государственной молодежной политики, включая профильный комитет Госдумы. Спикер также заметил, что «молодежная политика в России в последние годы действительно изменилась в лучшую сторону» и подчеркнул, что «скорость, которую набирает наша страна по вовлечению молодежи в различные активности, вызывает большое уважение».

На примере работы комитета Госдумы по молодежной политике эксперт рассказал о реализуемых законодательных инициативах и поделился планами на весеннюю парламентскую сессию.

Лариса Паутова сфокусировалась на социологических данных, анализ которых позволяет выявить актуальные тенденции российской молодежной политики. В частности, она поделилась результатами социологических опросов на тему самореализации молодежи в двух преломлениях — на региональном и федеральном уровне.

«Несмотря на наличие у российской молодежи определенных депрессивных настроений, молодой человек хочет жить в стране и уверен в будущем чаще, чем наоборот, и это точно позитивные новости. Самые молодые из ребят даже в контексте трудностей пандемии все равно уверены, что в России можно добиться успеха, причем в большинстве случаев — внутри регионов своего проживания», — подвела итог анализу данных эксперт.

Дискуссия, сложившаяся в ходе круглого стола, проиллюстрировала изменения в сфере российской молодежной политики. С одной стороны, эти изменения связаны с выстраиванием комплексной системы работы с молодежью. С другой стороны, изменения проявляются в отдельных отраслях молодежной политики, в деятельности профильных организаций, и важно, что они ориентированы прежде всего на реализацию запроса со стороны молодежи.