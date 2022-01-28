Улан-Удэ, , 13:29 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ поздравили ветеранов, переживших блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. По словам мэра Игоря Шутенкова, в городе проживают четыре очевидца тех событий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снятие блокады Ленинграда

«Они ещё детьми наравне со взрослыми попали в тяжелейшие условия. Сегодня мы с соблюдением всех мер предосторожности поздравили Зинаиду Ивановну Мызину, Нину Ивановну Черноярову, Константина Александровича Цветкова, Нину Трифоновну Мусорину», — написал он в инстаграм.

Мэр напомнил, что в сентябре 1941 года в осаждённом городе оказалось более 2,5 млн жителей, в том числе 400 тыс. детей. Осада немецко-фашистскими войсками колыбели революции длилась почти 900 дней и ночей. 27 февраля 1944 года бойцы Красной армии прорвали блокаду.

В память о подвиге Ленинграду присвоено звание Города-героя, а день 27 января объявлен Днём воинской славы России.