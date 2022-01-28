Санто-Доминго, , 13:26 — REGNUM Актриса Настасья Самбурская заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Настасья Самбурская Скриншот видео на YouTube

https://www.instagram.com/p/CZOtXAvrDzF/

Как предполагает актриса, она «подцепила» штамм «Омикрон» в аэропорту Пунта-Каны (Доминиканская Республика). «Первые три дня было погано, появилось чувство тревоги и напряжения, дальше состояние стало улучшаться постепенно… Но какие будут последствия — ещё непонятно», — поделилась Самбурская.

ИА REGNUM напоминает, что Настасья Самбурская уже перенесла коронавирус в декабре 2020 года. По признанию актрисы, она до сих пор «огребает побочку».

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