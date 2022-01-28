Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего лжеминера. Об этом сообщили в линейном отделе МВД России в аэропорту Кольцово.

В суде Pixabay.com

В январе 2022 года мужчина позвонил на единый экстренный номер 112 и заявил, что терминал аэропорта Кольцово якобы заминирован. После сообщения правоохранители провели ряд мероприятий, однако никакой бомбы в здании они не обнаружили.

Личность звонившего установили в тот же день. Им оказался 43-летний екатеринбуржец. Звонок он совершил из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь екатеринбуржец предстанет перед судом по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. На время расследования мужчина находится под подпиской о невыезде.