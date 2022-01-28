Минск, 28 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. На белорусско-польской границе польские военные пытались захватить белорусского пограничника для обмена на польского дезертира Эмиля Чечко, который рассказал о множестве убитых и захороненных нелегальных мигрантов на польской территории. Об этом 28 января заявил Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Рассказывая о провале польской спецоперации, Лукашенко поведал: «Чтобы вытащить этого беглого польского военнослужащего, поставили задачу военным полякам захватить нашего пограничника с целью обмена. Я уже предупредил пограничников и пограничные войска: никакого обмена не будет. И не дай Бог мы только допустим захват нашего военнослужащего — мало не покажется, в том числе и генералам».

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Напомним, польский военнослужащий Эмиль Чечко 16 декабря нелегально перешёл польско-белорусскую границу и заявил о соучастии в убийствах нелегальных мигрантов, а также польских волонтёров. В дальнейшем польский дезертир увеличил численность якобы убитых нелегалов и попросил в Белоруссии политического убежища. Варшава отрицает обоснованность выдвинутых белорусскими пропагандистами обвинений.