Москва, 28 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Гитлеровская Германия и ряд её союзников проводили на территории Советского Союза геноцид местного населения, заявил 28 января корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Гитлеровцы в СССР

Он прокомментировал инициативу Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, обратившейся с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Признание геноцида советского народа государством сейчас смогло бы сыграть очень важную роль в политическом плане. Это было бы лишним напоминанием странам Запада о том, какие беды принесли народам СССР гитлеровская Германия и ее союзники. Также введение даты памяти жертв геноцида позволило бы повысить уровень и качество патриотического и гуманистического воспитания российской молодежи, способствовало бы укреплению дружбы и взаимоуважения между многочисленными народами, населяющими Российскую Федерацию, а также другие республики, образовавшиеся на постсоветском пространстве», — сказал он.

По словам эксперта, хотя гитлеровская Германия и ряд её союзников проводили на территории Советского Союза геноцид местного населения, с признание правового статуса могут возникнуть сложности, поскольку общности «советский народ» более не существует. Другим обстоятельством, на которое следует обратить внимание, является то, что гитлеровская Германия не объявляла задач по полному уничтожению народов СССР, кроме еврейского и цыганского.

«Другие народы Советского Союза не входили в план по полному уничтожению, что не отменяет отдельных примеров геноцида на территории Белоруссии, Украины, РСФСР в отношении местного славянского населения», — сказал Ревзин.