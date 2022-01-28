Саянск, Иркутская область, , 13:23 — REGNUM В Саянске по подозрению в краже аппаратуры для майнинга задержан житель Иркутска. Подробности сегодня, 28 января, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Ферма. Майнинг Xiangfu

Майнинговая ферма была обустроена в гаражном боксе, куда злоумышленник проник через вентиляционный короб, похитив оборудование стоимостью 300 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый — неоднократно судимый 26-летний житель столицы Приангарья. Как пояснил сам задержанный, в Зиминский район он приехал к знакомому. Одолжив машину, он специально ездил по гаражным кооперативам и прислушивался к характерному шуму от работы оборудования. Украденное планировал продать и приобрести себе автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). После проведения необходимых следственных действий оборудование будет возвращено владельцу.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одна аналогичная кража была раскрыта на днях в Слюдянском районе Приангарья.

Читайте также: В Приангарье раскрыли кражу майнинговой фермы