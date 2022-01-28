Карабудахкентский район, Дагестан, , 13:22 — REGNUM В Дагестане попал под следствие бывший глава села Манаскент в Карабудахкентском районе. Его обвиняют в разбазаривании земли на сумму более 4 млн рублей. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили 28 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе расследования, около восьми лет назад десять жителей получили незаконно, благодаря «помощи» подозреваемого земельные участки для личных целей. Глава сельского поселения изготовил выписки из похозяйственной книги, на основании этих фиктивных документов граждане получили право на владение государственными землями. Каждому досталось от 400 до 1600 квадратных метров. При этому муниципалитету был нанесен существенный ущерб.

«В 2013—2014 годы подозреваемый, явно выходя за пределы своих полномочий, выделил десятерым местным жителям бесплатно земельные участки площадью от 400 до 1600 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства, находящиеся в собственности МО «Карабудахкентский район», — говорится в сообщении СК.

Незаконно полученные земли придется вернуть, меры к этому предпринимают правоохранительные органы, а глава села ответит за самоуправство по закону.