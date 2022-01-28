Джакарта, , 13:19 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 9905 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 28 января в Индонезии выявлено 4 319 175 случаев заражения коронавирусом.

За сутки побороть коронавирус в стране смогли 2028 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 131 333 человека.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в Индонезии умерли семь человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 268 человек.

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