Уфа, , 13:25 — REGNUM Проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусоросортировочном комплексе организовали в Башкирии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Работники мусороперерабатывающего завода чистят механический блок подачи мусора на сортировочную линию Александр Погожев © ИА REGNUM

«Установлено, что 19 января 2022 года 26-летняя местная жительница на рабочем месте в птицеводческом комплексе родила ребенка и решила от него избавиться, выбросив в мусорный контейнер. Со слов женщины мальчик родился мертвым», — отмечается в сообщении пресс-службы.

27 января 2022 года работники ООО МПК «Экотех-Мелеуз» обнаружили тело ребенка при сортировке отходов.

«В ходе комплекса надзорных мероприятий межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, призванных выявлять неблагополучные семьи и детей, оказавшихся в социально опасном положении, а также причины и условия, способствовавшие произошедшей ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры проверят исполнение работодателем женщины требований трудового законодательства в части соблюдения прав беременной. В случае наличия оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

«Межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, организованной Мелеузовским МСО СУ СК России по Башкирии по данному факту», — говорится в сообщении.

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