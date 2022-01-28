Москва, 28 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Шутка со стороны заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд про водку, пущенную по «Северному потоку — 2», является позитивным сигналом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

New.kingisepplo.ru Северный поток — 2

«Послушайте, хотя бы хоть какие-то попытки шутить — это уже позитив в этой ситуации», — сказал Песков.

По его словам, пусть лучше американцы «шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе».

Ранее Виктория Нуланд пошутила о том, что пусть лучше из России по «Северному потоку — 2» потечёт водка, чем природный газ.