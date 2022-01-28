Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:38 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области сотрудница Переславского районного суда попала в ДТП, не имея прав и, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место происшествия Vk.com/PZ

Видео и фото ДТП появились в социальных сетях 27 января 2022 года. На видео сидящая в патрульной машине женщина ругается на ведущего съемку мужчину, рассказывающего детали ДТП и предлагающего взять у девушки тест на алкоголь. 28 января в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области рассказали детали произошедшего.

«23 января 2022 года в городе Переславль-Залесский в ГИБДД поступило сообщение о ДТП на дворовой территории на улице Октябрьской — автомобиль «Хенде» совершил столкновение с автомобилем «Форд». В результате ДТП пострадавших нет. При оформлении дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ДПС ГИБДД установлено, что женщина 1997 года рождения управляла автомобилем «Хенде», не имея права управления транспортными средствами», — рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

О том, что попавшая в ДТП водитель является сотрудницей суда подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда. Здесь инициирована служебная проверка.

«По факту размещенной в социальных сетях информации о произошедшем в воскресение, 23 января 2022 года, дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудника суда по инициативе председателя Переславского районного суда Ярославской области назначена служебная проверка. В суды Ярославской области дело об административном правонарушении в отношении сотрудника суда пока не поступало», — пояснили в Ярославском областном суде.

Между тем, в УМВД сообщили, что составили в отношении женщины 4 материала об административном правонарушении.

«В том числе по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (за управление автомобилем, водителем не имеющим права управления транспортным средством) и по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). В соответствии с ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Указанная часть статьи 12.27 Кодекса означает подозрения полицейских на состояние алкогольного опьянения водителя. Их может подтвердить или опровергнуть тест на алкоголь в крови. Его результаты наверняка будут в материалах дела об административном правонарушении, когда оно поступит в суд.