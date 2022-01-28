Ташкент, , 13:18 — REGNUM В Россию на постоянное место жительство (ПМЖ) в 2021 году переехали из Узбекистана свыше 6,1 тыс. человек. Об этом 28 января сообщает Подробно.уз.

Миграция

По данным издания, всего из Узбекистана в 2021 году эмигрировали 20,1 тыс. человек. Первое место по переселению занял Казахстан — туда переехали 11,3 тыс. человек или 56,6% от общего числа всех уехавших.

Отмечается, что для сравнения, в 2019 году на ПМЖ в Россию уехали 8,9 тыс. узбекистанцев.

Граждане Узбекистана также переселялись в Таджикистан (3,7%), Киргизию (2,3%), Украину (1,6%) и другие страны (5,3%).