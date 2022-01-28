Москва, , 13:17 — REGNUM Российское посольство в Минске на постоянной основе отслеживает ситуацию с гражданами РФ, которые были арестованы в Белоруссии. Об этом 28 января заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наше посольство регулярно следит за тем, как развиваются процессы по арестованным российским гражданам. Есть диалог по линии правоохранительных органов, по линии генеральных прокуратур», — сказал Лавров в интервью четырем российским радиостанциям.

Министр уточнил, что есть вопросы, которые требуют тесного взаимодействия правоохранителей. И очень важно, чтобы «они решались по-союзнически, по-братски, мы эту линию будем проводить постоянно», добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все российские граждане, задержанные или осуждённые за границей, могут получить дипломатическую помощь, ситуация с соблюдением их прав отслеживается в обязательном порядке.

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