Москва, 28 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Российское посольство в Минске на постоянной основе отслеживает ситуацию с гражданами РФ, которые были арестованы в Белоруссии. Об этом 28 января заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наше посольство регулярно следит за тем, как развиваются процессы по арестованным российским гражданам. Есть диалог по линии правоохранительных органов, по линии генеральных прокуратур», — сказал Лавров в интервью четырем российским радиостанциям.

Министр уточнил, что есть вопросы, которые требуют тесного взаимодействия правоохранителей. И очень важно, чтобы «они решались по-союзнически, по-братски, мы эту линию будем проводить постоянно», добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все российские граждане, задержанные или осуждённые за границей, могут получить дипломатическую помощь, ситуация с соблюдением их прав отслеживается в обязательном порядке.

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