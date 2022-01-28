Лавров прокомментировал ситуацию с арестованными в Белоруссии гражданами РФ
Москва, 28 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Российское посольство в Минске на постоянной основе отслеживает ситуацию с гражданами РФ, которые были арестованы в Белоруссии. Об этом 28 января заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр уточнил, что есть вопросы, которые требуют тесного взаимодействия правоохранителей. И очень важно, чтобы «они решались по-союзнически, по-братски, мы эту линию будем проводить постоянно», добавил Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все российские граждане, задержанные или осуждённые за границей, могут получить дипломатическую помощь, ситуация с соблюдением их прав отслеживается в обязательном порядке.
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