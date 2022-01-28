Астана, 28 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») нуждается в серьёзной трансформации. Об этом президент страны Касым-ЖомартТокаев заявил 28 января на XXI внеочередном съезде партии, на котором его избрали председателем этой политсилы.

(сс) Yakov Fedorov Офис партии «Нур Отан» в Нур-Султане

Он подчеркнул, что преобразования не должны быть «косметическими». Члены партии должны консолидироваться, в неё нужно вовлекать активных деятелей и лидеров, которые обладают доверием граждан. Также партия должна возглавлять процессы в стране.

«Нур Отан», будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема», — сказал Токаев.

Он добавил, что «Нур Отан» не должна дублировать функции госорганов. В её задачу входит идеологическая и кадровая работа, чтобы направлять деятельность госаппата.

Стоит отметить, ранее Токаев критически высказался о правящей партии Казахстана. Он отметил, что отсутствие у неё авторитета в народе было чётко видно во время январских массовых беспорядков.