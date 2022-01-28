Сеул, 28 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В декабре 2021 года ставки по ипотечным кредитам в банках Южной Кореи составили в среднем 3,63% годовых, что на 0,12% больше по сравнению с ноябрем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель с мая 2014 года.

Известно, что ставки по кредитам выросли вслед за учетной ставкой, которую ЦБ повысил до 1,25%.

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Ставка по необеспеченным кредитам упала за месяц на 0,04%, до 5,12%, а по ссудам, напротив, выросла на 0,05%, до 3,66%.

Между тем средняя ставка по банковским депозитам составила 1,7%, что является самым высоким показателем с июня 2019 года.