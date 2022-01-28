Баку, , 13:15 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанских Вооруженных сил (ВС) со стороны Армении на границе двух стран. Об этом 28 января сообщает пресс-служба азербайджанских ВС.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«27 января с 20:58 (19:58 мск) до 23:00 (22:00 мск) подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района на госгранице периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого дислоцированными на названном направлении подразделениями азербайджанских ВС были приняты необходимые меры и добавляется, что в результате них нет потерь среди личного состава и военной техники.

Кроме того, добавляется, что в настоящее время азербайджанская сторона полностью контролирует оперативную обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Азербайджане медики в течение 27 января выявили 3361 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 12 923 тестов.