Иркутск, 28 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Иркутске автоинспекторов заинтересовал видеоролик, на котором неизвестный водитель совершает опасные манёвры на автомобиле с сидящим человеком на капоте. Благодаря соцсетям установить нарушителя удалось в кратчайшие сроки. Об этом сегодня, 28 января, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Yarregion.ru ГИБДД

Автохилиганом оказался 19-летний иркутянин. Молодой человек вину свою признал и раскалялся. В отношении него составлено три административных материала. Кроме того, ещё три водителя, нарушения которых были зафиксированы и размещены в социальные сети, были привлечены к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, трое несовершеннолетних и 22 взрослых получили различные травмы в результате 15 дорожно-транспортных происшествий, произошедших с 3 по 9 января 2022 года в Иркутске и Иркутском районе.

Читайте также: За новогодние праздники в Приангарье произошли десятки ДТП