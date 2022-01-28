Вашингтон, 28 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Главная задача американцев и англичан — добиться исключения нашей страны из числа победителей во Второй мировой войне, переписать её итоги, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 28 января, комментируя высказывания посла Росси в США Анатолия Антонова.

Знамя Победы над Рейхстагом

Как сообщалось ранее, Антонов заявил, что умаление вкладаСССРв победу во Второй мировой войне стало«обычной практикой« в США.

« Посол Антонов, в целом, реалистично описывает ситуацию с идейно-исторической борьбой вокруг смысла и итогов Второй мировой войны, хотя и смягчает некоторые углы. «Умаление» решающего вклада СССР в разгром нацизма — это для американцев и англичан уже пройденный этап, они уже воспитали не одно поколение на мысли о том, что никакого решающего вклада СССР в победу над Германией в 1941 — 1945 годах не было. Точно таким же является и их смысловой посыл в отношении победы над союзником Третьего рейха Японией. Главная их задача теперь — добиться исключения нашей страны из числа победителей во Второй мировой войне, переписать её итоги. Здесь, как мы знаем, они тоже уже далеко продвинулись и в Европе, и на востоке.

Движимы они в этом подлом деле не только геополитическими соображениями, но и установкой на вымарывание из истории положительного наследия социализма, достижений и побед советского периода истории нашей страны и мира в целом. На этом направлении у них немало помощников и в нашей стране.

Это очень сложная борьба. По сути дела, война. Она требует от нас глубокой вдумчивости и дальновидности, с одной стороны, и беззаветной верности нашей исторической памяти, непререкаемого уважения и благодарности к поколению победителей.