28 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях оценили юмор заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в ходе брифинга поддержала шутку об организации поставок Россией западным странам водки (вместо газа) через «Северный поток — 2».

Оксана Переможенко, , 13:23 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе брифинга поддержала шутку об организации поставок Россией западным странам водки (вместо природного газа) через «Северный поток — 2» (СП-2).

Ян Стен. Мужчины и пьяная женщина (фрагмент). 1665

В ходе брифинга журналист Мэтт Ли заявил, что газопровод СП-2 уже достроен и готов к прокачке чего угодно — «оливкового масла, природного газа или водки».

На что Нуланд ответила, что «водка — это было бы неплохо», но вместе с тем она также добавила, что газопровод не готов к эксплуатации, так как он не протестирован и не прошёл сертификацию.

Юмор Виктории Нуланд оценили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

"Успокоила европейцев. Газ ЕС необходимо покупать американский и желательно по 1000 долларов», — с сарказмом отметил Виктор О.

«По-видимому, Нуланд считает, что Европе больше нужна водка, а не газ. По себе судит», — написал Валентин Х.

«Может, виски?» — пошутила Людмила Анатольевна.

«А закусывать печеньками не предлагала?» — не без сарказма поинтересовался Виктор Г., напоминая о том, что Нуланд в 2014 году в Киеве раздавала протестующим в ходе так называемого майдана выпечку.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Размечталась дамочка…» — пошутил Владимир Ш.

«У кого что болит… Каждый о своем», — написал Кудрат Ш.

«Россия должна объявить об остановке транзита через Украину, независимо от состояния СП-2… Просто больше не будет газа через Украину. Разобрать участок российской трубы», — призвал к радикальным мерам Вадим Г.

«Они бы и на водку наложили санкции, лишь бы втюхивать в Европу свой бурбон…» — пошутил Александр П.

«Старая умом тронулась, как и ее начальник — дряхлый Джо. Нашли, чем пугать! Смешно. Пусть тогда Европа топит дровами, в чем проблема? Не знаю, кому вы больше гадите — России или своим как бы союзникам?» — задался вопросом Максим Юрьевич.

«Скоро цивилизованный коллективный Запад уже будет отрицать само существование СП-2…» — пишет Филипп Ж.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Igor Kuznetsov

«В случае вторжения РФ на Украину Европа отключит газ, потушит свет и укроется ветошью», — иронизирует Иван Б.

«Да и пусть не работает. Цена [газа] в разы больше. СП-2 — резервная мощность», — подытожил Владимир Г.

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