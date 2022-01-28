Чебоксары, 28 января 2022, 13:09 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев выступил за повторную индексацию социальных выплат с учётом «реальной инфляции». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с этой инициативой он выступил 28 января при оглашении послания-2022.
Руководитель республики подчеркнул, что «остаются важной государственной задачей» вопрос поддержки жителей Чувашии.
Ожидается, что выплаты будут проиндексированы на 8,86%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минэкономразвития Чувашии отмечали, что предварительно по итогам 2021 года уровень инфляции составил 8,9%, что на 0,5% выше среднероссийского уровня. Министр экономики Дмитрий Краснов сообщил, что показатель инфляции «сложился самым высоким с начала 2015 года, когда было 11,5%».
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