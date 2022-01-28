Чебоксары, , 13:09 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев выступил за повторную индексацию социальных выплат с учётом «реальной инфляции». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с этой инициативой он выступил 28 января при оглашении послания-2022.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Руководитель республики подчеркнул, что «остаются важной государственной задачей» вопрос поддержки жителей Чувашии.

«В действующем законе о бюджете Чувашской Республики заложена индексация социальных выплат и пособий гражданам в размере 4% согласно прогнозным значениям. Но реальная инфляция за прошлый год сложилась существенно выше. Предлагаю проиндексировать названные выплаты в соответствии с реальной инфляцией с 1 февраля», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии Олег Николаев. Оглашение послания-2022. Скриншот прямой трансляции с канала НТРК «Чувашия» Youtube.com

Ожидается, что выплаты будут проиндексированы на 8,86%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минэкономразвития Чувашии отмечали, что предварительно по итогам 2021 года уровень инфляции составил 8,9%, что на 0,5% выше среднероссийского уровня. Министр экономики Дмитрий Краснов сообщил, что показатель инфляции «сложился самым высоким с начала 2015 года, когда было 11,5%».

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