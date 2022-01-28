Бухарест, , 13:08 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Румынии задержали на КПП «Скулень» в районе румынско-молдавской границы гражданина Турции, в автомобиле которого было спрятано 27 килограммов янтаря. Об этом 28 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Янтарь М. Порсина (M. Porsina)

Согласно официальной информации, контрабандный товар находился в запасном колесе, а также в дверях и потолочной обшивке автомобиля. Объяснить происхождение контрабандной партии и цель ее ввоза на территорию Румынии водитель не смог.

Весь груз изъят. В настоящее время его стоимость определяют представители специальной комиссии в Бухаресте.

Турецкий гражданин арестован на 5000 леев ($278,5).