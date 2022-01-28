Москва, 28 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Рубль 27 января неплохо сократил потери и смог увести доллар от ноябрьских максимумов 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«После прокола отметки 80 руб., пара доллар/рубль отступила в район 77,20 руб., но закрыла день у отметки 77,70 руб.

Сегодня, 28 января, котировки пытаются вернуться к росту, но пока остаются ниже уровня 78 руб. на общем снижении волатильности мировых рынков.

Внушительный и эмоциональный отскок нашей валюты был обусловлен сочетанием технической перепроданности и некоторым ослаблением геополитической напряженности благодаря позитивным комментариям дипломатов США и России.

Конфликт, безусловно, далек от разрешения и еще не раз даст о себе знать, но, по крайней мере, на данном этапе градус противостояния несколько спал, тем более что после недавних потрясений отсутствие новостей с этого фронта — уже хорошая новость для инвесторов.

С другой стороны, рубль не может игнорировать сильный доллар, который торгуется на новых максимумах середины 2021 года и, похоже, еще не исчерпал бычий импульс, полученный от Федрезерва США и подкрепленный массовым бегством от рисков.

Пока доллар остается крепким, у «россиянина» мало шансов на полноценное восстановление.

Пара рубль/доллар завершает ростом уже пятую неделю подряд, продолжая устойчивый ход от октябрьских минимумов, отмеченных в районе уровня 69 руб.

До конца дня нельзя исключать возвращения цен выше отметки 78 руб.», — полагает эксперт.

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