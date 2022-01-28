Чебоксары, 28 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Одноуровневое муниципальное образование имеет «больше плюсов, чем минусов». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 28 января глава Чувашии Олег Николаев.

Youtube.com Глава Чувашии Олег Николаев. Оглашение послания-2022. Скриншот прямой трансляции с канала НТРК «Чувашия»

При оглашении послания-2022 руководитель республики объяснил необходимость проведения административной реформы — в частности, создание муниципальных округов.

«Одноуровневое муниципальное образование, несомненно, имеет больше плюсов, чем минусов. Для людей важно, чтобы дела делались качественно и быстро. Чем больше уровней, тем больше размывается ответственность», — сказал Олег Николаев.

По его словам, предварительные итоги «показывают и существенное улучшение администрирования процессов, и увеличение уровня оплаты труда муниципальных служащих». Он также отметил, что аналогичный путь выбрали «и другие муниципальные районы».

Олег Николаев попросил ЦИК Чувашии совместно со своей администрацией оказывать полное «содействие коллегам из муниципалитетов в этом непростом процессе».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в муниципальные округа были преобразованы Шумерлинский и Красночетайский районы. Это означает, в частности, что поселения ликвидируются как юридические лица, а вместе с ними — собрания депутатов поселений. В 2022 году планируются административные преобразования в других районах.