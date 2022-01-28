Брянск, , 13:06 — REGNUM Боеприпасы времён Великой Отечественной войны изъяли сотрудники Росгвардии в доме жителя Жуковки Брянской области, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе регионального ведомства.

Боеприпасы 74.мвд.рф

Группа разминирования Росгвардии обследовала более 20 предметов. По заключению специалистов изъяты корпуса мин, снарядов и гранат времён войны. Боеприпасы направили на экспертизы, по результатам которой принято процессуальное решение.

Оперативно-розыскные мероприятия у подозреваемого проводили сотрудники уголовного розыска.