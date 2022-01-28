Москва, , 13:04 — REGNUM 28 января, в День 30-летия Армянской Армии Союз армян России проводит в Москве показ фильма «Гарегин Нжде». Фильм посвящён прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде. в годы Великой Отечественной войны пошедшего на службу Гитлеру против СССР. Показ фильма состоится в 17:00 в Молодёжном Центре Союза армян России по адресу: Москва, ул. Советской Армии, 8.

НЖДЕ И ГИТЛЕР: подробности (из сборника документов: Ваче Овсепян. Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика. Ереван, 2007)

Протокол допроса 12 октября 1944

«[Берлин, октябрь 1942:]

В заключение я спросил: чем мы, армяне, можем помочь Германии в этой войне. Я предложил… открыть в Берлине школу для армян, выпускников которой мы и выделим с тем, чтобы немцы их подготовили и использовали по своему усмотрению.

Друм ухватился за это предложение и поручил мне выделить в Болгарии группу армян — примерно 30 человек, направить их в Берлин, где их подготовят для переброски в диверсионных и других целях в Советскую Армению, когда немецкие войска подойдут к границам Армении, а также помощи немцам изнутри для скорейшего освобождения Армении от большевистских войск.

Друм также сказал, что во время отступления Красной Армии вместе с войсками отходит и много народу из числа населения и что эти — переброшенные в Армению и владеющие армянским люди — должны развернуть соответствующую прогерманскую агитацию, чтобы никто не отошёл вместе с большевиками» (С.146)

«Когда я ещё находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении Симена. В Крыму они находились около 4-х месяцев. (…) В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в Советскую Армению с диверсионными заданиями» (С.149−150)

Протокол допроса 17 октября 1944

» — Какую подготовку проходила в Германии представленная вами группа армян?

— Группа эта проходила военно-боевую подготовку и в конце — подрывное дело. Подготовка шла примерно 8 месяцев

— Следовательно, эту группу подготавливали в качестве диверсантов?

— Вся эта группа подготавливалась в качестве диверсантов в пользу немцев» (С. 155)

Обвинительное заключение. По следственному делу №111 278 по обвинению Тер-Арутюняна Гарегина Егишевича (Нжде),

«В августе месяце 1943 г. Тер-Арутюнян Г.Е. [Нжде] приезжал в Крым, выступал перед вышеуказанными разведчиками-диверсантами с призывом выполнять задания немцев (том II, листы дела №№ 309, 310)» (С.83)

«В период второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения вооруженной борьбы против частей Советской Армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав «Армянского национального совета», созданного в Берлине в 1942 г.» (С.84).

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