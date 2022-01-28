Абакан, , 13:04 — REGNUM В Хакасии за период с 14 по 21 января выросли в цене бензин и дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в Красноярскстате.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным статистиков, бензин АИ-92 подорожал с 45,77 до 45,83 руб. за литр, АИ-95 — с 48,86 до 48,87 руб., АИ-98 — с 58,37 до 58,81 руб.

Дизельное топливо также выросло в цене — с 58,23 до 58,66 руб. за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю дизтопливо подорожало в Красноярском крае.

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