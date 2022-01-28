Псков, , 13:20 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки с COVID-19 госпитализировали 39 человек, что на шесть человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе главного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе зафиксировали за сутки 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, как сообщает региональный оперштаб. Это на 13 заражений больше, чем за предыдущие сутки. При этом только в Пскове выявили 69 случаев заболевания COVID-19. В области продолжается рост этого показателя.

За сутки от COVID-19 как основной причины скончались четыре человека, что на два человека меньше, чем за 26 января. Статистика смертности в Псковской области отличается стабильностью.

Отрицательный тест на COVID-19 получили 139 ранее заболевших человек. Это на 12 человек больше, чем сутками ранее. В регионе продолжают фиксировать увеличение этого показателя.

За всё время действия пандемии в Псковской области выявили 74 937 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 как основной причины скончались 1414 человека, а выздоровели — 70 148.

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