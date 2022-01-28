Уфа, 28 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Проверку по факту нападения бездомных собак на подростка организовали в Уфе. Об этом 28 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Стая собак

Сообщается, что во время мониторинга СМИ было выявлено сообщение о том, что на улице Айская г. Уфы на подростка напала стая бездомных собак. К счастью дворник оказался рядом и отогнал животных.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку по признакам халатности. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных.