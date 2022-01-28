Багдад, 28 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Силы безопасности Ирака обнаружили площадку, с которой вёлся обстрел международного аэропорта Багдада. Об этом 28 января сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источник.

@Defense_Iraq Самодельная реактивная система залпового огня иракских ополченцев «Хашд-аль-Шааби»

По данным журналистов, пусковая установка самодельной системы залпового огня была установлена в районе Абу-Гариб западнее иракской столицы. Установка была доставлена на позицию в грузовике с овощами и фруктами, пропущенном службами безопасности.

«Пусковая установка, спрятанная в кузове транспортного средства, поднимается только перед запуском ракет и не может быть обнаружена на блокпостах», — заявил источник.

Отмечается, что обстрел вёлся из района, находящегося под контролем иракского ополчения.