Улан-Удэ, , 13:01 — REGNUM К концу второго месяца зимы на Байкале ещё не установился сплошной ледовой покров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, связано это с аномально тёплой погодой.

Лёд на Байкале Pavelblazek

К настоящему времени на озере образовались лишь забереги шириной от 5 до 50 метров и толщиной льда не более 30 см. В связи с этим жителей предостерегли от выхода и особенно выезда на машинах на лёд Байкала.

«Гражданам необходимо пользоваться для переезда по льду только официальными открытыми дорогами! Находясь на отдыхе вблизи водоёмов, не следует оставлять без присмотра детей. Помните, тонкий лёд опасен и коварен», — отметили в управлении.

Добавим, что на 27 января в республике действует пять официальных ледовых переправ.