Астана, 28 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») не проявила себя должным образом во время массовых беспорядков в январе. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 28 января на XXI внеочередном съезде партии.

Билборд партии «Нур Отан»

На съезде его избрали новым председателем партии по предложению экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Токаев поблагодарил за доверие и заявил, что эта политическая сила нуждается в трансформации.

«В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся её разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере», — сказал президент.

Он отметил, что депутаты от «Нур Отан» не имеют авторитета в народе. Во время беспорядков это стало очевидным.

«Нур Отан» должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии», — заявил Токаев.

Он также не исключил, что в конце года сложит с себя полномочия лидера правящей партии, так как президент должен обеспечивать баланс между разными ветвями власти.

Напомним, массовые беспорядки в начале января охватили несколько городов Казахстана. Наиболее острая ситуация была в Алма-Ате и Актюбинске.