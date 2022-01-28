Тверь, 28 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Мост через реку Тьма планируется отремонтировать в 2022 году у деревни Скоморохово Торжокского района Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 28 января. С вопросом о приведении в нормативное состояние объекта к губернатору Игорю Рудене во время личного приёма граждан в правительстве Тверской области обратилась жительница посёлка Высокое Марина Штапова. Глава региона сообщил, что ремонт моста уже включен в программу дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022 — 2025 годах.

Пресс-служба правительства Тверской области На приёме у губернатора Игоря Рудени

«Он у нас стоит в плане на текущий год. В первом квартале планируем провести конкурентные процедуры. Деньги на ремонт выделены. Перед ремонтом моста будет возведён временный объезд, по которому будет организовано движение автомобильного транспорта, но с ограничениями по весу», — отметил Игорь Руденя.

Мост через реку Тьма у деревни Скоморохово расположен на автомобильной дороге регионального значения Торжок — Высокое — Берново — Старица, ее ремонт был завершён в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Дорога проходит по территории двух районов — Торжокского и Старицкого. Она является частью туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья» и связывает между собой северную и юго-западную части Тверской области. В рамках ремонта на дороге были устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка термопластиком. Марина Штапова поблагодарила губернатора за ремонт автодороги Торжок-Старица, отметив, что теперь и местные жители, и гости ездят с комфортом.

Всего в Тверской области с 2022 по 2024 год планируется отремонтировать 1281 км региональных и межмуниципальных дорог. Приоритетными направлениями являются дороги к экономическим и социальным объектам, обеспечивающие пространственное развитие территорий Тверской области, включая реализацию инвестиционных проектов, а также трассы на ключевых туристических направлениях и школьных маршрутах. Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет реконструировано 36 мостов и путепроводов. Помимо работ на мосту через реку Тьма у деревни Скоморохово в Торжокском районе, планируется начать ремонт на мостах через реки Большая Лоча в Ржеве и Волга в Пено, путепровода через железнодорожные пути в поселке Редкино и других. В 2022 году продолжится ремонт подъездов к региональным учреждениям здравоохранения. Всего в нормативное состояние будет приведено 23 дороги, ведущие в больницы и поликлиники.