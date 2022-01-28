Нур-Султан, , 13:00 — REGNUM С призывом к жителям Казахстана не забывать об исторических заслугах первого президента страны Нурсултана Назарбаева обратился 28 января действующий президент республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на съезде правящей в стране партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев Akorda.kz

«Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам первого президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны», — приводит его слова пресс-служба партии.

Также Токаев отметил, что первый президент Казахстана начал государственное строительство в республике в начале 1990-х годов, когда в истории страны наблюдался наиболее тяжелый период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт заявил, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев сыграл важную роль в судьбе страны.