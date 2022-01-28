Красноярск, , 12:58 — REGNUM В Красноярском крае с 14 по 21 января подорожало дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в Красноярскстате.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

По данным статистиков, литр дизтоплива за указанный период в крае вырос в цене с 58,47 до 58,81 руб. Также за неделю подорожал бензин АИ-95 (с 49,97 до 50,12 руб. за литр).

Цены на бензин АИ-92 и АИ-98, согласно информации Красноярскстата, за неделю не изменились (46,79 и 60,06 руб. за литр соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на прошедшей неделе подорожало дизельное топливо.

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