Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Ресторатор Александр Коновалов, бойкотировавшего QR-коды, задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в посредничество во взяточничестве. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Ресторатор Александр Коновалов T.me/qr_cod_net

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в доме и офисе Коновалова проходят обыски. По версии следствия, подозреваемый помог управляющей одного из кафе, расположенного в Адмиралтейском районе Петербурга, вернуть изъятые во время рейда кальяны и табачные изделия. Он передал сотруднику правоохранительных органов 50 тыс. рублей взятки.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — резюмировали в ведомстве.

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