Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Ресторатор Александр Коновалов, бойкотировавший QR-коды, задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

T.me/qr_cod_net Ресторатор Александр Коновалов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в доме и офисе Коновалова проходят обыски. По версии следствия, подозреваемый помог управляющей одного из кафе, расположенного в Адмиралтейском районе Петербурга, вернуть изъятые во время рейда кальяны и табачные изделия. Он передал сотруднику правоохранительных органов 50 тыс. рублей взятки.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — резюмировали в ведомстве.