Нижний Новгород, 28 января 2022, 12:57 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 28 января с начала пандемии провели 4 899 858 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Взятие анализа на коронавирус. Индонезия
Взятие анализа на коронавирус. Индонезия
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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 439,7 исследований на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 19 409 тестов на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 15 850 исследований на коронавирус.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 28 января составляет 28%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 1,17.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 589 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 225 764 человек.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 425 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлен 248 556 случаев заражения коронавирусом, из них 1595 — за минувшие сутки.

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