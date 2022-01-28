Париж, 28 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В столице Франции намерены реализовать около 250 проектов, которые связаны с благоустройством города, транспортом, водой и электричеством, сообщает Le Figaro.

Триумфальная арка. Париж

Мэрия Парижа выделяет около 100 млн евро на первую серию работ, которые должны быть завершены к лету 2023 года.

Проекты предусматривают развитие площадей, велосипедных дорожек, пешеходных улиц, посадку от 50 до 100 деревьев в каждом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому опросу BVA, президенту Франции Эммануэлю Макрону приписывают 24% голосов на президентских выборах.