Минск, , 12:55 — REGNUM При разработке конституционной реформы в Белоруссии выработан «универсальный белорусский проект», который создаётся не под президента. Об этом 28 января заявил Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Ключевым положением изменяемой конституции Лукашенко назвал «Всебелорусское народное собрание» своих сторонников, которое не избирается — списки участников «ВНС» до сих пор формировались в президентской администрации.

Лукашенко подчеркнул: «ВНС — это не надуманная форма нашей власти».

Он также рассказал, как была оформлена постсоветская Белоруссия, отметив: «Слепили из того, что было, что нам досталось от великой империи».

«ВНС — это будет высший представительный орган», — пообещал Лукашенко.

Он также призвал: «Нам надо научиться жить по закону».

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