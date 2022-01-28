Москва, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможное признание Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, тогда все будет в порядке.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твёрдой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договорённости. Тогда всё будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом безопасности ООН», — сказал министр в интервью четырем российским радиостанциям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в настоящее время вопрос о политическом признании Россией Донецкой и Луганской Народных Республик не стоит.

Читайте также: Пушков уточнил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР