Москва, 28 января 2022, 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможное признание Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил, что нужно заставить Киев выполнять Минские соглашения, тогда все будет в порядке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в настоящее время вопрос о политическом признании Россией Донецкой и Луганской Народных Республик не стоит.
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