Ярославль, 28 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Ярославский государственный технический университет может частично перевести своих сотрудников на удалённую работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе вуза.

Фото группы ЯГТУ «В контакте» ЯГТУ

Как отметили в ЯГТУ, 24 января ректор университета Елена Степанова подписала приказ о необходимости предусмотреть возможность перевода сотрудников на дистанционную работу. Решение оставлено за руководителями структурных подразделений. У студентов ЯГТУ каникулы до 6 февраля.

«По состоянию на сегодняшний день в университете, по данным мониторинга, подтвержден диагноз у двух студентов и шести преподавателей. Все они находятся на изоляции», — отметили в ЯГТУ.

До каникул в вузе действует смешанный режим обучения, введённый ещё 15 ноября 2021 года. Это значит, что часть лекций и занятий ведется в дистанционном формате. Очно студенты встречались только на лабораторных и практикумах, которые требуют специального оборудования.