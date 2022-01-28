Самара, , 12:56 — REGNUM Информацию о ненадлежащем состоянии помещений детских садов города Октябрьска проверяют следователи в Самарской области. Об этом 28 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Протечки в поликлинике Елена Кузнецова

Сообщается, что следователи выявили публикацию в СМИ о ненадлежащем состоянии помещений в детских садах № 2 «Золотая рыбка» и № 4 «Дюймовочка» города Октябрьска.

В публикации было указано, что в этих детских дошкольных учреждениях были зафиксированы многочисленные протечки кровли, в итоге в помещениях детских садов создаются условия, непригодные для нахождения воспитанников. При этом, согласно сведениям из открытых источников, ранее подрядная организация провела ремонт кровли.

По данному факту следователи проводят проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ: выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья людей.