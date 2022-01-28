Москва, , 12:52 — REGNUM Выросший в 2021 году объём наличных денег в обращении в России может подрасти еще и в 2022 году, но в перспективе нескольких лет начнет снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные о том, что в 2021 году в РФ объем находящихся в обращении наличных денег вырос на 5%.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С учетом перспектив развития безналичных расчетов и существенной (около 29%) долей российских граждан, использующих преимущественно безналичные платежи, доля наличных в общем обороте и их абсолютное количество будет падать. Но происходить это будет не так быстро и в ряде случаев — с откатами в сторону наличного оборота, что и произошло в пандемию, — сказал Цыганов. — Граждане снимали средства, опасаясь проблем с выдачей или конвертацией средств, были слишком маленькие депозитные ставки, появился раздражающий многих налог на депозиты, увеличился объем расчетов наличными, когда курьеры на первых порах не имели платежных терминалов или не умели ими пользоваться. От них часто поступали настоятельные просьбы о расчете наличными — в надежде на сдачу, оставленную в качестве чаевых».

Поэтому, как полагает Цыганов, выросший в 2021 году объём наличных денег в обращении может увеличиться и в 2022 году, но в перспективе нескольких лет будет уменьшаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что причиной роста объема наличных в обращении стала политика ЦБ РФ.

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