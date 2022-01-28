Мурманск, 28 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Мурманске задержали полицейского, подозреваемого в получении взяток от организатора незаконного бизнеса.

Orangeaurochs Полицейский

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, по версии следствия, с апреля 2019 года по январь 2022 года подозреваемый ежемесячно получал от жителя Мурманска незаконное вознаграждение в виде денег. Общая сумма полученных денежных средств составила не менее 1 270 000 рублей. Согласно уголовному законодательству размер полученной взятки является особо крупным.

«За указанное вознаграждение подозреваемый осуществлял общее покровительство незаконной деятельности мужчины по реализации им спиртосодержащей продукции на территории Мурманска и Колы», — сообщили в Следкоме.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовский полицейский, получивший взятку, заподозрен в мошенничестве.