Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM Сплоченность, солидарность, мужество и сознательность граждан Казахстана помогла предотвратить крушение республики. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил 28 января на XXI внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества»).

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По его словам, январские массовые беспорядки стали серьёзным испытанием для Казахстана, но ещё большего кровопролития удалось избежать.

«Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Но нам предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий. Мы должны извлечь из пережитой трагедии все уроки», — сказал Токаев.

На съезде его единогласно избрали председателем партии «Нур Отан».

Напомним, массовые беспорядки охватили ряд городов Казахстана в начале января. Токаев заявил, что нападения совершают десятки тысяч террористов, которыми управляют «внешние силы». В связи с возникновением внешней угрозы глава республики обратился в ОДКБ за помощью. Миротворцы, направленные в Казахстан, взяли под охрану стратегические объекты, а после нормализации ситуации покинули республику.

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