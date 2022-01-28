Астана, 28 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Сплоченность, солидарность, мужество и сознательность граждан Казахстана помогла предотвратить крушение республики. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил 28 января на XXI внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества»).

ИА REGNUM Казахстан

По его словам, январские массовые беспорядки стали серьёзным испытанием для Казахстана, но ещё большего кровопролития удалось избежать.

«Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Но нам предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий. Мы должны извлечь из пережитой трагедии все уроки», — сказал Токаев.

На съезде его единогласно избрали председателем партии «Нур Отан».

Напомним, массовые беспорядки охватили ряд городов Казахстана в начале января. Токаев заявил, что нападения совершают десятки тысяч террористов, которыми управляют «внешние силы». В связи с возникновением внешней угрозы глава республики обратился в ОДКБ за помощью. Миротворцы, направленные в Казахстан, взяли под охрану стратегические объекты, а после нормализации ситуации покинули республику.