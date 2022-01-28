Чебоксары, 28 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году может произойти «историческое событие» — пуск газа в Заволжье в Чебоксарах. Об этом сообщил 28 января глава республики Олег Николаев, обращаясь с посланием Госсовету, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Youtube.com Глава Чувашии Олег Николаев. Оглашение послания-2022. Скриншот прямой трансляции с канала НТРК «Чувашия»

Говоря о создании инфраструктуры, руководитель республики проинформировал, что в соответствии с решениями президента России Владимира Путина в Чувашии догазифицировано 528 домовладений, в предварительных планах на 2022 год — 1873 домовладений. Глава Чувашии отметил, что это достигнуто в рамках «слаженной работы» с газовиками.

«Уверен, что эта работу позволит нам в 2022 году поставить точку и в очередном, долго обсуждаемом вопросе по пуску газа на Заволжскую территорию города Чебоксары. Это, не побоюсь этого слова, историческое событие положит начало реализации там крупных инвестиционных проектов. Но важно уже сейчас заложить принципы и стандарты развития названной территории как части Чебоксарской агломерации», — подчеркнул Олег Николаев.

Он напомнил, что на территорию вокруг города Чебоксары приходится почти 75% производственных мощностей Чувашии и здесь проживает 65% населения:

«Она должна стать локомотивом в вопросах развития отдельных отраслей, центром компетенций для обеспечения необходимым сервисом людей, проживающих на всей территории республики».

Как сообщало ИА REGNUM, в Заволжье в Чебоксарах продолжается газификация территории. Заявлялось, что протяжённость газопровода составит 52 км, в том числе 21 км будет проложен по территории Марий Эл, 31 км — по Чувашии. Также возводятся внутрипоселковые газораспределительные сети.