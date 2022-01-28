Газификацию Заволжья могут завершить в 2022 году – глава Чувашии
Чебоксары, 28 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году может произойти «историческое событие» — пуск газа в Заволжье в Чебоксарах. Об этом сообщил 28 января глава республики Олег Николаев, обращаясь с посланием Госсовету, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Говоря о создании инфраструктуры, руководитель республики проинформировал, что в соответствии с решениями президента России Владимира Путина в Чувашии догазифицировано 528 домовладений, в предварительных планах на 2022 год — 1873 домовладений. Глава Чувашии отметил, что это достигнуто в рамках «слаженной работы» с газовиками.
Он напомнил, что на территорию вокруг города Чебоксары приходится почти 75% производственных мощностей Чувашии и здесь проживает 65% населения:
Как сообщало ИА REGNUM, в Заволжье в Чебоксарах продолжается газификация территории. Заявлялось, что протяжённость газопровода составит 52 км, в том числе 21 км будет проложен по территории Марий Эл, 31 км — по Чувашии. Также возводятся внутрипоселковые газораспределительные сети.