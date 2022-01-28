Сеул, , 12:49 — REGNUM В 2021 году в Южной Корее было продано 3,59 млрд пачек табачной продукции, что на 0,01% меньше, чем в 2020 году. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Сигареты Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, спрос на сигареты сократился, однако спрос на электронные сигареты вырос.

Известно, что продажи сигарет сократились 2%, до 3,15 млрд пачек, а продажи электронных сигарет, напротив, увеличились, на 17,1%, до 440 млн единиц.

По мнению экспертов, спад объёмов продаж вызван проводимой на государственном уровне кампанией против курения и повышением цен.

Налог на табачную продукцию также сократился на 2,1%, до 11,7 трлн вон (~$9,65 млрд), а экспорт — на 2%, до 3,56 млрд пачек.